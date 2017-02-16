"Штаб блокади торгівлі з окупантами" встановив блокпост на дорозі у с. Золотому на Луганщині

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" повідомляє про початок перекриття автомобільних доріг, що сполучають окремі райони Донецької та Луганської областей з іншою територією України, та встановлення блокпоста поблизу селища Золотого Луганської області.

"Сьогодні ветерани війни за незалежність, громадські активісти та волонтери, відкрили перший блокпост для перекриття поставок контрабанди, контрафакту, а також торгівлі з окупантами, що здійснюється автомобільним транспортом. Блокпост знаходиться поблизу селища Золоте Луганської області", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в четвер на сторінці "Штабу блокади" в соцмержі Facebook.

У повідомленні зазначено, що учасники блокади планують найближчим часом створення блокпостів на інших автомобільних трасах.