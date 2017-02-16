Україна в Індексі економічної свободи-2017 додала 1,3 бала, але опустилася на 166-те місце

Україна в рейтингу Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) 2017 року збільшила свій показник із 46,8 до 48,1 бала зі 100 можливих, але загалом опустилася зі 162-го на 166-те місце серед 180 країн-учасниць (рік тому - 178), свідчать результати щорічного дослідження американського The Heritage Foundation.

Згідно з ними, Україну випереджають Ліберія, Чад, Афганістан, Судан та Ангола (з показниками від 49,1 до 48,5 бала), слідом за нею йдуть Суринам, Болівія, Гвінея і Туркменістан (із показниками від 48 до 47,4 бала), а всі разом ці країни потрапили до групи депресивних економік із показником індексу нижче 50.

Укладачі індексу зазначають, що економіка України сильно стиснулася і залишається дуже крихкою, а втрати у виробництві та експорті разом зі значним відпливом капіталу збільшили тиск на валюту та резерви, суттєво підірвавши грошову стабільність.

"Верховенство закону залишається крихким і додатково підірване судовою неефективністю. Сильна прихильність структурним реформам для зниження рівня корупції та подальшого відкриття економіки для західних інвестицій і фінансових установ матиме вирішальне значення, щоб допомогти стабілізувати економіку. Уряд розпочав усеосяжний комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що неочевидний", - йдеться в документі.

Згідно з ним, індекс фінансової свободи оцінено в 30 балів, сумлінності влади (government integrity) - у 29,2, інвестиційної свободи - в 25, а судової ефективності - в 22,6 бала.

Краще за все, на думку укладачів індексу, в Україні з торговельною свободою - 85,9 бала та податковим тягарем - 78,6.

У сусідів із колишнього СРСР Білорусі - 104-те місце (58,6 бала), Молдови - 110-те місце (58 балів), Росії - 114-те місце (57,1 бала). Показники західних сусідів значно кращі: Румунія - 39-те місце (69,7 бала), Польща - 45-те місце (68,3 бала), Угорщина - 56-те місце (65,8 бала), Словаччина - 57-ме місце (65,7 бала).

Першу п'ятірку індексу і групу вільних економік із показниками від 89,8 до 81 бала сформували цього року Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія.