"Нафтогаз" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Прокопіва

Правління НАК "Нафтогаз України" відсторонило від обов'язків президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, управління компанією візьме на себе перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Хімко.

Згідно з поширеним у п'ятницю вранці прес-релізом НАК "Нафтогаз України", таке рішення ухвалило правління і затвердила наглядова рада "Нафтогазу". "Процедура відсторонення передбачена статутом "Нафтогазу", який Кабінет Міністрів України ухвалив у грудні 2016 року", - наголошують у компанії.

«"Нафтогаз" та "Укртрансгаз" наголошують, що зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським споживачам, а транзит газу продовжуватиметься в повному обсязі згідно з контрактними зобов'язаннями», - йдеться в оприлюдненій інформації.

У компанії нагадали, що незалежний аудитор групи, компанія Deloitte & Touche, виявив низку порушень під час офіційної перевірки рахунків "Укртрансгазу". Пізніше стосовно цих питань були проведені розслідування як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу", який звітує аудиторському комітету наглядової ради.

"Додаткові розслідування підтвердили попередньо виявлені факти та допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель. Наявні факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань, що охоплюють ширше коло питань", - йдеться в прес-релізі.

Окрім цього, в НАК повідомили, що у рамках докорінної реформи корпоративного управління "Нафтогаз" запроваджує нову систему внутрішнього контролю в усіх компаніях групи.

"Для забезпечення дотримання відповідних політик і законодавства подібні внутрішні аудиторські перевірки зараз розпочаті в усіх дочірніх компаніях «Нафтогазу»", - поінформували в компанії.