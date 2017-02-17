Ситуація в АТО загострилася, ЗСУ мають дозвіл адекватно реагувати на провокації противника

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострилася, українські військові мають дозвіл адекватно реагувати на провокації противника, заявляє начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

"Із позавчорашнього дня ми спостерігаємо збільшення кількості мінометних обстрілів, обстрілів із гармат, також застосування танків. Зокрема, останні противник застосовував учора по населеному пункту Авдіївка. Підрозділи, які виконують завдання в зоні АТО, мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які мають місце в зоні проведення операції. У повноваженнях командирів - приймати рішення у відповідь на ті чи інші дії противника", - сказав В.Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві в п'ятницю.

При цьому він наголосив: "Вогонь у відповідь з нашого боку у декілька разів менший, ніж із боку противника. Переважно дії противника мають неорганізований характер".

В.Муженко поінформував, то за минулу добу внаслідок обстрілів, зокрема й танкових, у районі Авдіївки троє українських військовослужбовців загинуло, десятеро дістало поранень; також загинув один мирний житель, двоє дістало поранень.