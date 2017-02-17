Події

11:21 17.02.2017

Прокуратура Нідерландів не може встановити достовірність даних із російських радарів у справі рейсу MH17

Прокуратура Нідерландів не може встановити достовірність знімків із радарів, наданих російською стороною у справі збитого в 2014 році рейсу МН17, повідомляє прес-служба прокуратури Нідерландів.

Це викликано тим, що РФ передала дані в нетиповому форматі. Нідерландська прокуратура просила надати дані в міжнародному форматі ASTERIX. Замість цього прокуратурі було передано унікальне програмне забезпечення з російськомовним інтерфейсом.

Слідство залучило спеціалістів для перекладу та замовило зовнішню експертизу.

У Нідерландах заявили, що слідчі мають намір направити додатковий запит до РФ.

Росія 27 жовтня 2016 року передала посольству Нідерландів у Москві дані стосовно катастрофи рейсу MH17.

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