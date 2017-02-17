Ділянка в Яворівському районі не підходить для полігону і заводу з переробки ТПВ

Науково-експертна група вважає, що ділянка в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам для облаштування полігону та будівництва об'єктів для поводження з твердими побутовими відходами.

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, такий висновок було оприлюднено в четвер під час чергового засідання групи.

Згідно з висновками групи, ділянка на території колишнього гірничо-хімічного підприємства "Сірка" розташована в карстово небезпечній зоні, в якій за державними будівельними нормами не допускається будівництво полігонів.

Також ділянка не відповідає нормам щодо відстані від полігону до відкритих водойм, культурно-оздоровчих об'єктів, водозаборів та заповідних територій.

Згідно з висновками комісії, усі ці чинники унеможливлюють використання ділянки для будівництва полігону ТПВ та заводу з їх переробки.

Як повідомлялося, Львівська ОДА наприкінці січня передала Львівській міськраді ділянку площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного комбінату "Сірка" в Яворівському районі під будівництво полігону та комплексу з переробки твердих побутових відходів.