Україна має намір зменшити річне споживання антрациту з 9 до 6 млн тонн - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що з наступного опалювального сезону Україна зменшить річне споживання антрацитового вугілля з 9 до 6 млн тонн.

"У березні місяці ми закінчуємо модернізацію одного блоку на Трипільській станції, яку буде переведено з антрацитової групи вугілля на газову, яке виробляється на підконтрольній території. Що це означає? Це означає, що за рік з наступного опалювального сезону десь близько 2,5-3 млн тонни ми вже зможемо заощадити, тобто не отримувати антрацитову групу вугілля. Це означає лише одне: що було 9 млн тонн споживання, а буде 6 млн тонн споживання", - сказав прем'єр під час відвідування виставки Agro Animal Show 2017 у Києві в п'ятницю.

Він додав, що наступного року споживання вугілля може бути зменшено ще на 2,5-3 млн тонн.