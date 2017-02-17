Поліція стверджує, що не готується штурмувати пости "Штабу блокади торгівлі з окупантами"

Інформація про начебто підготовку правоохоронцями штурму блокпостів, встановлених на автодорогах і залізничних коліях, що сполучають окремі райони Донецької та Луганської областей з рештою території України, не відповідає дійсності, повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

"Сьогодні зранку до Бахмутського відділу поліції звернулися представники "Донецької залізниці", які повідомили, що блокувальники відмовляються повернути їм захоплений раніше тепловоз. Машиніст у супроводі дільничного офіцера поліції прийшли сьогодні до місця блокування у Бахмуті й попросили передати їм тепловоз для того, щоб вони могли його забрати", - йдеться в поширеному в п'ятницю повідомленні.

За даними поліції, машиністу і дільничному було відмовлено в поверненні тепловоза. У цей час блокувальники підпалили перед тепловозом шини, у зв'язку з чим на місці працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місце було викликано слідчо-оперативну група Бахмутського відділу поліції, яка зафіксувала цей факт. Зараз за ними триває перевірка.