Питання блокади на Донбасі перебуває в політичній та економічній площинах, а не в юридичній - Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається на якнайшвидше врегулювання проблеми з блокадою на Донбасі та наголошує, що нині це питання не перебуває в юридичній площині.

"Давайте будемо аналізувати позови, коли вони з'являться, і захищати інтереси держави. В Україні передбачена можливість подання позову від будь-якого громадянина. Давайте зараз не переводитимемо це питання в правову площину", – сказав П.Петренко журналістам у Києві в п'ятницю після колегії Мін’юсту, коментуючи можливість подання судових позовів від підприємств у зв'язку з блокадою на Донбасі.

При цьому він висловив переконання, що вирішення проблеми блокади на Донбасі перебуває виключно в політичній і економічній площинах, і ці питання нині регулює уряд та Рада національної безпеки і оборони.

"Я сподіваюся, що її (цю проблему - ІФ) буде врегульовано позитивно для нашої держави", - додав міністр.