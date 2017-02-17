Події

13:38 17.02.2017

Мін’юст незабаром скасує понад 100 старих регуляторних актів

Міністерство юстиції України наступного тижня скасує понад сотню регуляторних актів, що мають бюрократичний характер та діяли ще за часів Радянського Союзу.

"Я думаю, що є ще сотні таких документів (йдеться про бюрократичні документи, які діють, можливо, ще з часів Радянського Союзу - ІФ). Можу зробити маленький анонс: наступного тижня ми скасуємо понад сотню регуляторних актів старих періодів ДФС та різних інспекцій", - сказав міністр юстиції України Павло Петренко журналістам після колегії Мін’юсту в Києві в п'ятницю.

При цьому він додав, що буде зроблено відповідну презентацію, і нагадав, що все це відбувається у рамках роботи Мін’юсту з Кабміном щодо скасування радянських бюрократичних документів.

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