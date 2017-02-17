Житловий будинок в Авдіївці, що потрапив під ворожий обстріл, під загрозою руйнування, здійснюється відселення

Обстріляний напередодні ввечері 5-поверховий житловий будинок в Авдіївці Донецької області перебуває під загрозою руйнування, здійснюється часткове відселення людей з аварійної будівлі, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"У будинку в Авдіївці на вулиці Гагаріна, в який учора влучив снаряд, пішло зміщення панельних плит зовнішньої стіни. Частина стіни на п’ятому поверсі осунулась. Є загроза руйнування будинку і загроза для мешканців", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, було прийнято рішення перекрити дорогу біля аварійного будинку, щоб не було вібрацій від руху вантажного транспорту.

"Зараз в оперативному штабі опрацьовується питання відселення людей з аварійного будинку", - написав голова Донецької адміністрації.

Пізніше П.Жебрівський повідомив, що ухвалено рішення про відселення мешканців одного під'їзду в аварійному будинку на вул. Гагаріна.

"Переселяємо людей до територіального центру. Оперативний штаб надав автомобілі для перевезення речей мешканців. Поліція забезпечує правопорядок і охорону майна мешканців", - розповів П.Жебрівський.

Він також поінформував, що, за уточненими даними, в четвер увечері до Авдіївки прилетіли чотири снаряди. В результаті була пошкоджена 21 квартира у багатоповерхівках та чотири будинки в приватному секторі.

Як повідомлялося, в четвер, 16 лютого, близько 18:00 бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з великокаліберного стрілецького озброєння. Внаслідок падіння снаряда практично в самому центрі міста від осколкових поранень загинув місцевий житель, 1973 року народження. Крім того, осколкового поранення ноги дістав місцевий житель, 1983 року народження, 77-річний чоловік отримав опіки через пошкодження системи опалення внаслідок потрапляння снаряда в житловий будинок.

Прокуратура внесла зведення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).