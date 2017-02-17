Держпрограма "Онкологія" готова, але затверджувати її доцільно після реформування системи охорони здоров'я

Проект державної програми "Онкологія" на 2017-2022 роки підготовлено, він доступний для ознайомлення, однак затверджувати таку програму доцільно після проведення реформування системи охорони здоров'я, вважає головний фахівець міністерства охорони здоров'я за спеціальністю "Онкологія" професор Олексій Ковальов.

"У квітні 2016 року ми почали виписувати нову програму "Онкологія" на 2017-2022 роки. Спочатку створили концепцію програми, потім саму програму, провели її через з'їзд онкологів України, де 1600 онкологів підтримали її. Програма не була прийнята через постанови уряду, яка забороняє затверджувати нові державні програми", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

О. Ковальов зазначив, що проект програми є в МОЗ.

За словами головного онколога України, при створенні програми "експерти керувалися рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та сучасними європейськими та американськими напрацюваннями".

При цьому програма "Онкологія" не полягає виключно в закупівлі лікарських засобів, а передбачає низку заходів для комплексного вирішення проблеми.

"У цій програмі дуже чітко прописані і профілактична спрямованість, і діагностична, і скринінг. Програма "Онкологія" – це не лише закупівля препаратів, це велика програма, виконати яку не зможе жоден медичний заклад", - сказав він.

При цьому професор наголосив, що відсутність держпрограми не є критичною для комплексної боротьби з онкологічними захворюваннями.

"15 років наша охорона здоров'я мала програму онкології. І що? Завдання, які ми ставимо перед собою у програмах, так і не були досягнуті. Ми можемо в терміновому порядку прийняти цю програму, але коли прийде час проаналізувати її результати, через п'ять років, може виявитися, що захворюваність не знизилася, онкоскрінінга як і раніше немає, оскільки в нас немає його механізмів і незрозуміло, хто буде за це платити, хто буде цим займатися", - сказав він.

О. Ковальов відзначив, доцільність затвердження державних програм після проведення реформування системи охорони здоров'я.

"Можливо правильно спочатку провести реформування охорони здоров'я, а лише потім приділити увагу і цій програмі. Держава не може дозволити собі не мати програму з онкології. На сьогодні програму "онкологія" не мають африканські країни і наш північний сусід – Росія. Тобто ми повинні мати цю програму, але вона повинна бути плодом не однієї ініціативної групи. Вона повинна бути створена за участю і МОЗ, і Центру громадського здоров'я, і різних міністерств і відомств, якщо ми дійсно хочемо отримати результат", - резюмував головний онколог МОЗ.