Один український військовий загинув, троє поранені внаслідок обстрілу з боку бойовиків у п'ятницю

Один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення внаслідок обстрілу з боку незаконних озброєних у п'ятницю станом на 18:00, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 32 обстріли. Троє наших військових поранені, один – загинув", - йдеться у зведенні за п'ятницю станом на 18:00, опублікованому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

Крім того, в штабі зазначають, що безпосередньо зараз триває обстріл м. Авдіївка Донецької області. "Є принаймні два влучення в житловий сектор. Поранені двоє мирних жителів. Пошкоджено газопровід", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що протягом дня бойовики багато разів обстрілювали Авдіївку з 120-мм мінометів, танка, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. "На донецькому напрямку... також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку-2, Зайцеве, Новолуганське і Піски. Невельське обстрілював снайпер", - інформують у штабі.

На маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали с. Водяне і с. Широкине Волноваського району, а також смт Талаківка Маріупольської міськради. С. Гнутове обстрілював снайпер.

"На луганському напрямку з 120-мм мінометів і протитанкових ракетних комплексів російські окупанти обстріляли Кримське, а з гранатометів - Новоолександрівку і Катеринівку", - йдеться у зведенні штабу АТО.