Аваков: Не думаю, що на акціях у Києві будуть гіперпотрясіння, важливо не допустити провокацій

Українські правоохоронці достатньо підготовлені, щоб зробити все для запобігання провокаціям і терактам на масових акціях у Києві, приурочених до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні, серйозних потрясінь без цілеспрямованого "вкидання" бути не повинно, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава МВС зазначив, що період проведення масових заходів у столиці 18-22 лютого може бути використано РФ для дестабілізації ситуації в Україні.

"Філософія того, що російський режим інспіруватиме тут заворушення, не є дикою... Є політики, які беруть це на свій щит і на все, що їм не подобається, кричать "це росіяни, це російський слід", - нехай це буде на їхній совісті, у їхній манері спілкування. Але це не скасовує ситуації, коли загроза реально існує", - сказав А.Аваков.

Він повідомив: "Ми реально маємо факти, що і Курченко (бізнесмен Сергій Курченко, з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку – ІФ), і кілька інших товаришів фінансують плановані акції. В Інтернеті багато банерів, які пропонують 20-го числа скидати владу і так далі. Фахівці з кібербезпеки з СБУ та МВС відстежили першоджерела цих банерів - це йде з Російської Федерації".

Водночас, як наголосив глава МВС, в українських правоохоронців доволі великий досвід щодо запобігання провокаціям і терактам. За його словами, превентивна робота (перевірка місць проведення заходів на наявність зброї та вибухівки, встановлення металошукачів і комунікація поліції з організаторами акцій) вкрай важлива для гарантування безпеки.

"Я не думаю, що на нас чекають якісь гіперпотрясіння у зв'язку з масовими акціями, приуроченими до річниці Майдану. Важливо не допустити провокацій. Якщо провокацій ми не допустимо, якщо нам не підкинуть яку-небудь "тему", то, впевнений, що все буде нормально", - підсумував А.Аваков.

Повний текст інтерв'ю з А.Аваковим буде опублікована на головній сторінці сайту агентства "Інтерфакс-Україна".