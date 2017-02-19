Події

13:10 19.02.2017

Аваков: Поставки з окупованих територій треба обмежити вугіллям і продукцією для металургійного комплексу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що формально питання товарообміну з окупованою територією буде вирішено і пропонує свій перелік товарів для так званого "критичного імпорту".

"Цю позицію я повторю на засіданні уряду. Вважаю, що треба ввести обмеження, які чіткого визначать товарообіг так званого "критичного імпорту", - сказав А.Аваков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це має бути тільки вугілля, продукти, необхідні для металургійного комплексу і все. А у зворотний бік ми можемо собі дозволити направляти запчастини для шахтного обладнання, відповідні реагенти для забезпечення роботи", - сказав він.

Міністр наголосив, що ця формула може завдати удару по чиїхось бізнес-інтересах. "Але, на мій погляд, це буде правильно, вважаю, що це треба робити найближчим часом", - додав міністр.

Він нагадав, що відповідно до своєї компетенції СБУ розробляє перелік товарів для товарообігу, який буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів. "Моя думка, яку я озвучив, більш радикальна. Думаю, що формально питання обміну з цими територіями буде врегульовано. Як свого часу це питання було врегульовано з Кримом", - підсумував А.Аваков.

Повний текст інтерв'ю з А.Аваковим буде розміщено на головній сторінці сайту агентства "Інтерфакс-Україна".

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