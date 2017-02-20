ЛЕП під Авдіївкою відремонтовані – доповідь президенту Зубка

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у доповіді президентові України Петру Порошенку повідомив про те, що лінії електропередач (ЛЕП) до Авдіївці відремонтовані.

"Лінії електропередач до Авдіївці відремонтовані. Про це президенту щойно доповів віце-прем'єр Геннадій Зубко", - написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".

Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський і керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін прогнозували, що енергопостачання Авдіївки, що була знеструмлена після чергового обстрілу бойовиками, буде відновлено в понеділок.