У центрі Києва тривають поминальні заходи, мітингів немає

Мітингів біля будівлі Адміністрації президента України на вул. Банковій у центрі Києва у понеділок вранці немає, близько 100 осіб беруть участь у поминальних заходах із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 11.00 біля будівлі Адміністрації президента ніхто не мітингує, безпосередньо перед адміністрацією порядок охороняють 12 правоохоронців. Рух автотранспорту вул. Інститутською перекрито.

У пішохідній зоні перебувають кілька десятків правоохоронців, які проводять вибірковий огляд громадян.

Близько 100 осіб беруть участь у поминальних заходах на Алеї Героїв Небесної сотні біля виходу з київського метрополітену на вул. Інститутську. На вулиці чергують 3 наряди "швидкої допомоги" і одна пожежна машина.