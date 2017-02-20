Події

13:48 20.02.2017

Частка АЕС в енергобалансі України у вихідні зросла до 62%

Частка атомної генерації в загальному енергобалансі України в минулі вихідні зросла до 62%, повідомила прес-служба міністерства енергетики та вугільної промисловості в понеділок.

За її даними, глава Міненерговугілля Ігор Насалик під час проведеного в понеділок засідання координаційного центру із забезпечення поставок вугілля на ТЕС відзначив важливість своєчасних закупівель ядерного палива для атомної генерації та організації ремонтних кампаній.

Як повідомлялося, АЕС України 18 лютого 2017 року виробили 302,93 млн кВт-год електроенергії, що є рекордним для них показником за останні 12 років. Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) 18 лютого становив 91,2%.

Проте вже 19 лютого через системні обмеження у розмірі 805 МВт недовиробіток "Енергоатому" становив 18,94 млн кВт-год за денного виробництва 289,34 млн кВт-год. Станом на 6:00 20 лютого АЕС України працюють з навантаженням 11920 МВт, балансові обмеження становлять 1005 МВт.

Частка "Енергоатому" в загальній структурі відпущеної електроенергії в ДП "Енергоринок" у січні 2017 року становила 52,8%, у загальній структурі виробництва електроенергії в країні – 51,2%.

У першій декаді лютого цього року частка "Енергоатому" у структурі відпуску електроенергії становила 53,58%.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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