Ляшко пропонує на закритому засіданні Ради розглянути ситуацію в енергетиці

Верховній Раді слід провести пленарне засідання в закритому режимі, щоб обговорити ситуацію в енергетичній сфері, переконаний керівник фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Ми вважаємо, що потрібно провести закрите засідання парламенту, де обговорити реальну ситуацію в енергетиці: чи є альтернатива донецькому вугіллю, чи є альтернатива модернізації ТЕС, чи є у влади план дій в енергетиці та економічному зростанні", - сказав він на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів парламенту в понеділок.

"Коли сьогодні звучать заклики розігнати учасників блокади, вжити силових заходів – ми категорично проти цього. Тому що внутрішній розбрат і протистояння лише на руку ворогові. Ми пропонуємо шукати компроміс", - зазначив політик.

Крім того, він виступає за створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування зловживань у зоні АТО і економічних зв'язків з тимчасово окупованими територіями.

Водночас О. Ляшко вважає, що Верховна Рада має на рівні закону визначити, що можна перевозити через лінію розмежування, а що – заборонено.

Він також висловив готовність підтримати законопроект фракції "Самопоміч" про окупованих територіях, якщо документ буде доопрацьовано.