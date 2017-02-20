Події

16:48 20.02.2017

Міноборони прийняло методичні рекомендації щодо перевірки факту подання декларацій службовими особами

Міністр оборони України Степан Полторак схвалив методичні рекомендації щодо перевірки факту подання суб'єктами декларування міністерства та Збройних сил України декларацій відповідно до закону "Про запобігання корупції" та повідомлення Нацагентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Міноборони України з посиланням на начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції міністерства полковника Вадима Приймака, зазначені методичні рекомендації встановлюють єдиний алгоритм організації процесу декларування в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, закладах, організаціях та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони.

"Вони дадуть змогу суб'єктам декларування та їх керівникам фахово забезпечити належний контроль у виконанні вимог закону України "Про запобігання корупції" в частині, що стосується фінансового контролю, сприятимуть запобіганню випадкам вчинення адміністративних корупційних правопорушень, пов'язаних із несвоєчасним поданням без поважних причин декларацій (стаття 172-6 "порушення вимог фінансового контролю" Кодексу України про адміністративні правопорушення)", - повідомив В.Приймак.

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