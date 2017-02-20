У штабі АТО не підтверджують відведення озброєння бойовиками

У прес-центрі штабу антитерористичної операції не можуть підтвердити інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що представники "ДНР" начебто відводять важке озброєння від лінії зіткнення сторін на Донбасі.

"Близько півтори години тому ми чули, як заводився ворожий танк у районі Авдіївки. Дуже хочеться вірити, що його заводили саме для відведення, проте підтвердити це ми не можемо", - сказав прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок удень.

Відповідаючи на запитання про стан процесу відведення сил і засобів у районі Станиці Луганської (Луганська обл.), Л.Матюхін нагадав, що неодмінною умовою для цього процесу є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

"Якщо ви пам'ятаєте зведення, то позавчора в районі Станиці Луганської противник відкривав вогонь. Нехай припинять вогонь, потім можна буде говорити", - сказав він.

Прес-офіцер штабу АТО також наголосив, що українська сторона дотримується режиму тиші з 00:00 20 лютого.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що "ДНР" розпочала процес відведення важкої військової техніки від лінії зіткнення одночасно з кількох точок.