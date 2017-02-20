Події

17:32 20.02.2017

Три фракції ВР і представники громадськості підписали декларацію солідарності

Фракції Верховної Ради "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" та Радикальної партії Олега Ляшка, а також представники громадськості підписали декларацію про прихильність принципам Революції гідності та об'єднання навколо спільних цінностей.

"Підтверджуємо свою прихильність принципам Революції гідності та зобов'язуємося їх дотримуватися в повсякденній політичній діяльності. Заради збереження державності України ми готові об'єднатися навколо спільних цінностей і відкинути дрібні політичні протиріччя", - йдеться в декларації національного круглого столу "Єдність заради перемоги", оприлюдненій у понеділок.

У документі зазначено, що політична розрізненість українських еліт у минулому призводила до втрати державності та утвердження на території України жорстких авторитарних і тоталітарних режимів, найбільшу біду принесли режими, насаджені Росією.

"Сьогодні Росія знову прагне підпорядкувати Україну і для цього вдається не лише до прямої військової інтервенції, а й до спроб розколоти Україну зсередини, дестабілізувати її політичну систему, пересварити українську еліту між собою", - йдеться в декларації.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час круглого столу декларацію підписали керівники фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов (фракція "Блок Петра Порошенка"), а також екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт, діяч українського єврейського руху, член наглядової ради Української Гельсінської спілки з прав людини Йосиф Зісельс, а також заступник голови проводу громадської організації "Вільні люди" Сергій Кузан.

Як зазначив С.Квит, цю декларацію запропонують підписати також представникам фракції "Батьківщина" та "Самопоміч", які не брали участі в круглому столі.

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