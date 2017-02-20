Ощадбанк знижує ставки за депозитами фізичних осіб

Державний Ощадбанк (Київ) до кінця лютого знизить відсоткові ставки на 1,5-1,75 відсоткового пункту за депозитами в гривні, 1-1,25 в. п. - у доларах та 0,5-1 в. п. в євро, повідомляється в прес-релізі банку.

Як зазначено в повідомленні, за два роки це вже п'яте зниження Ощадбанком депозитних ставок.

Згідно з повідомленням, на початку 2016 року Ощадбанк розпочав поступове зниження ставок за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу, у рамках програми "Соціальне підприємництво" є можливість отримання кредиту за відсотковою ставкою від 5% річних.

"Час високих ставок минув остаточно. Україна потребує перезапуску економіки. Бізнес чекає на дешеві ресурси, і завдання банківського ринку - піти йому назустріч", - наводить прес-служба Ощадбанку слова заступника голови правління фінустанови Антона Тютюна.

Згідно з повідомленням, у 2016 р. банк демонстрував найбільший серед банків приріст за строковими вкладами населення: портфель строкових депозитів збільшився на 13,7 млрд грн і станом на кінець року сягнув 51 млрд грн. У січні поточного року приріст стокових вкладів становив понад 1 млрд грн.

Ощадбанк завершив 2016 рік із прибутком у 468 млн грн.

Ощадбанк засновано в 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків, що діяли в країні.