Події

10:18 21.02.2017

МХП продав кримські активи

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) повідомив про повний продаж своїх активів у Криму.

Згідно з релізом компанії на Лондонській фондовій біржі, йдеться про АТ "Дружба народів Нова", "Кримська фруктова компанія" і ТОВ "Дружба Народів".

Кошти від операції буде спрямовано на додаткові інвестиції та розширення виробництва курячого м'яса та/або розширення земельного банку МХП.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Виробляє також зернові, соняшникову олію, продукти м’ясопереробки.

Січень-вересень 2016 року агрохолдинг закінчив із чистим прибутком у $86 млн проти чистого збитку $37 млн за аналогічний період 2015 року. Його виручка залишилася на рівні аналогічного періоду попереднього року - $899 млн.

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