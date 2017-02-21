Події

11:15 21.02.2017

У Харківській області зафіксовано новий спалах АЧС

У с. Бакшеївка (Вовчанський р-н, Харківська обл.) зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней (АЧС).

"До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 45 людей та 13 одиниць техніки ДСНС, Вовчанської РДА, управління Держпродспоживслужби та інших організацій. Проведено роботи з облаштування карантинно-поліцейського поста, визначено місце для спалювання 365 туш свиней", - повідомляється в оперативному зведенні за добу, оприлюдненому на сайті Харківської облдержадміністрації у вівторок уранці.

В інформації зазначено, що загибель 79 свиней із характерними патологоанатомічними ознаками АЧС було виявлено 18 лютого. Аналізи пробних зразків патологічного матеріалу, проведені в Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області, виявили ДНК вірусу АЧС. У зв'язку з цим в осередку захворювання здійснюється низка карантинних та протиепізоотичних заходів, зокрема виставлено карантинний дезінфекційний бар'єр на основній автодорозі та створено мобільну оперативну групу, щоб виявляти переміщення або перевезення свиней поза основними автодорогами, в обхід дезбар’єрів.

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