"Ювілейний" 60-й російський гумконвой з автомобілем РХБЗ в'їхав на Донбас у вівторок

У вівторок уранці російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення вже 60-го "гуманітарного конвою", повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Оскільки переміщення т. з. гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок уранці.

Загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідували 15 автомобілів "гумконвою". Вантажівки перевозили переважно нібито продукти харчування.

"Особливістю цієї колони є те, що в її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ (радіаційного, хімічного та біологічного - ІФ) захисту, який не може належати до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності", - наголосили в українському прикордонному відомстві.

Друга колона "гумконвою" через пункт пропуску "Донецьк" (РФ) станом на 9:00 21 лютого державний кордон не перетинала. Проте пізніше в Держприкордонслужбі України додали, що "загалом з 5:50 до 9:10 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідували дві колони вантажівок у складі 25 автомобілів".

При цьому в українському прикордонвідомстві повідомили, що загальна кількість автомобілів, які незаконно прослідували через кордон у складі "гумконвою", не відповідала тій, що була заявлена в попередній ноті МЗС РФ, оскільки у документі йшлося лише про 20 автомобілів.