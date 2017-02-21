Події

13:19 21.02.2017

Споживчі настрої в Україні в січні погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2017 року знизився на 3,4 пункту порівняно з груднем 2016 року - до 53,7 (за шкалою від 0 до 200), такі дані щомісячного дослідження оприлюднила компанія GfK Ukraine.

"Після сильного зростання в грудні індекс споживчих настроїв зменшився в січні 2017 року. Проте його значення є вищим, ніж у січні минулого року", - коментують результати аналітики GfK Ukraine.

Вони зазначають, що найсуттєвіше знизився індекс доцільності великих покупок - на 7,8 пунктів, до 55,7, та індекс поточного становища - на 5,4 пункту, до 48.

Як зазначено в прес-релізі, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих п'яти років знизився на 4,3 пункту - до 70,8.

Водночас, згідно з оприлюдненими даними, в січні покращилися очікування українців щодо ситуації з безробіттям: індекс очікуваної динаміки безробіття скоротився на 3,4 пункту - до 141,8.

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань збільшився на 5,2 пункту ─ до 163,7, а індекс інфляційних очікувань становив 189,6, що на 3,3 пункту вище, ніж у грудні минулого року.

GfK Ukraine здійснює вибіркові дослідження домашніх господарств для визначення споживчих настроїв в Україні з 2000 року: під час дослідження опитують 1 тис. людей віком від 16 років.

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