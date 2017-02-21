Події

13:45 21.02.2017

Двоє українських військових поранені, семеро травмовані в зоні АТО за добу

Двоє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень, ще семеро були травмовані за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців поранені в результаті обстрілу шахти Бутовка. Внаслідок підривання вантажівки на невідомому вибуховому пристрої семеро травмовані. Це сталося в районі Лебединського", - сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

О.Мотузяник зазначив, що помер офіцер ДСНС, який дістав поранення в Авдіївці 1 лютого.

Він поінформував, що протягом першої половини минулої доби спостерігалося значне зниження напруження на всій лінії зіткнення сторін, проте "ближче до вечора обстановка загострилася: на окремих напрямах противник активно застосував важке озброєння".

Так, за словами О.Мотузяника, на луганському напрямку за добу зафіксовано десять обстрілів, усі порушення режиму тиші з боку противника припадають на легке озброєння. У Станиці Луганській та Лобачевому вели вогонь ворожі снайпери. НЗФ також відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у Новозванівці та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку відбулися 32 ворожі обстріли, зокрема - 11 із важкого озброєння, причому противник обстрілював позиції сил АТО на всій лінії розмежування. На Світлодарській дузі, в авдіївській промзоні та на її флангах бойовики, як і раніше, застосовували міномети. У кожному з цих районів ворог випустив кілька десятків мін.

"В Авдіївці окупанти змінили тактику: вранці інтенсивність мінометних обстрілів зменшилася, водночас на передову вийшли ворожі снайпери. Учора потужний обстріл із боку противника відбувся в Кам'янці, він тривав майже сім годин", - поінформував О.Мотузяник.

На маріупольському напрямку в понеділок відбулося 32 обстріли, один - із застосуванням важкого озброєння. У районі Новотроїцького відбувся потужний мінометний обстріл із боку противника. На цих самих рубежах противник застосовував БМП. У Старогнатівці - стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння бронетранспортерів. Активно ведеться снайперський вогонь.

"Станом на 11:00 вівторка в районі проведення АТО стався 21 ворожий обстріл, зокрема два мінометні (від початку доби - ІФ). Більшість із них припадає на маріупольський напрямок. Таким чином, спостерігається певна тенденція до деескалації рівня напруження", - розповів О.Мотузяник.

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