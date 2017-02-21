Рішення РНБО про розблокування постачань вугілля з Донбасу є, але застосовувати силу ніхто не хоче

Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про розблокування постачань вугілля антрацитової марки з окупованих територій Донбасу є, але ніхто не хоче застосовувати силу, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Рішення РНБО є, але бажання застосовувати силу ні в кого немає, тому прем'єр і виступив із такою ініціативою", - сказав Г.Тука в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів щодо переговорів прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу та висунених сторонами пропозицій.

Заступник міністра зазначив, що здивований першим пунктом вимог учасників блокади, які вони висунули на зустрічі з В.Гройсманом, щодо звільнення військовополонених.

"Для мене абсолютно незрозуміло, яким чином уряд може займатися звільненням полонених", - сказав Г.Тука журналістам.

За його словами, він не розуміє, яким чином зупинення підприємств на підконтрольній території може допомогти звільненню полонених по той бік лінії зіткнення.

Г.Тука також додав, що організатори акції часто неправильно інформують рядових учасників, зокрема, про те, що реальна грошова торгівля з непідконтрольними територіями не ведеться, а просто перевозиться видобуте вугілля з шахти української компанії на її підприємства.