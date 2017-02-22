Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини в Україні

У правозахисній організації Amnesty International констатують погіршення ситуації з правами людини в Україні, а також на непідконтрольній українській владі частині Донбасу та в Криму.

"На сході України тривали періодичні локальні бойові дії. Обидві сторони порушували домовленості про припинення вогню. Як українські сили, так і сили проросійських сепаратистів не понесли відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права, у тому числі воєнні злочини, такі як катування. Українська влада та де-факто влада у самопроголошених Донецькій та Луганській "народних республіках" проводила незаконні затримання осіб, яких підозрювали у підтримці протилежної сторони, зокрема з метою подальшого використання цих осіб в обміні полоненими", - йдеться у звіті організації про стан справ щодо прав людини у світі у 2016/2017 рр.

За даними організації, в управліннях Служби безпеки України (СБУ) в Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Харкові і, можливо, в інших містах таємно утримували десятки людей, декого з них у результаті обмінювали на осіб, яких утримують сепаратисти.

Згідно зі звітом, ЗМІ на підконтрольній владі України території регулярно стикалися з порушенням своїх прав. "Преса в Україні залишалася в цілому вільною, але деякі ЗМІ, які, як вважалося, поділяли проросійські або просепаратистські погляди, і ті, які особливо жорстко критикували владу, зазнавали переслідувань", - зазначили в Amnesty International.

Зокрема, погрози закриття і протестні дії біля телеканалу "Інтер", анулювання дозволу на роботу телеведучому Савіку Шустеру та відкриття кримінального провадження стосовно його каналу 3S TV, арешт журналіста Руслана Коцаби, вбивство журналіста Павла Шеремета, також той факт, що винних у його справі та справі про вбивство журналіста Олеся Бузини не було знайдено.

У звіті Amnesty International окремо розглядається ситуація з правами людини в Криму. Зазначається, що незалежні журналісти не могли працювати відкрито. Туди не пускали журналістів з материкової частини України та розвертали їх на фактичному кордоні. З місцевих журналістів і блогерів, що критично ставляться до російської окупації та незаконної анексії Криму, мало хто ризикував виражати свої погляди, побоюючись порушення справ.

"Де-факто влада у Криму продовжила кампанію з викорінення проукраїнського інакомислення, і найбільше від цього страждали етнічні кримські татари... Російська влада здійснювала обшуки у домівках та арешти етнічних кримських татар (переважно мусульман), звинувачуючи тих у зберіганні "екстремістської літератури" та членстві в забороненій у РФ ісламістській організації "Хізб-ут-Тахрір", - йдеться у звіті.