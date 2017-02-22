Події

14:24 22.02.2017

Марчук розповів депутатам про зрив відведення озброєнь на лінії зіткнення в зоні АТО

Представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук на зустрічі з українськими депутатами розповів про реальну ситуацію на Донбасі, повідомила перший заступник голови Верховної Рады, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

"У рамках неформальної мінської платформи зустрілися з українським представником у найважливішій, ключовій підгрупі з безпеки, Євгеном Кириловичем Марчуком. Ця зустріч, враховуючи актуальність теми, зібрала дуже багато депутатів", - написала І.Геращенко на своїй сторінці у Facebook у середу.

За її словами, Є.Марчук розповів, що ситуація в зоні АТО залишається непростою, хоча обстріли в останні два дні відносно зменшився. "Він констатує, що відведення зброї до 21 лютого було зірвано (відбулося лише на деяких напрямках)", - зазначила І.Геращенко.

Вона наголосила, що депутати засудили визнання РФ так званих документів ОРДЛО, що ускладнить мінський процес. "На думку депутатів, українська сторона в ТКГ має ставити перед РФ питання про скасування цього указу, бо на українських територіях мають бути тільки українські документи", - зазначила вона.

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