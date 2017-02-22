Події

16:31 22.02.2017

Термін перебування Фірташа у Відні може затягнутися більш ніж на рік

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, який перебуває у Відні з березня 2014 року в зв'язку з запитом США про його екстрадицію, залишиться в столиці Австрії ще на термін від кількох місяців до року у зв'язку з відсутністю в його справи прецедентів в австрійському правосудді, вважає один з адвокатів Ральф Ісінеггер.

"Д. Фірташ залишається у Відні, термін його перебування в Австрії може затягнутися на кілька місяців, можливо, більше ніж на рік", – сказав він журналістам у Відні в середу.

Днем раніше Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію на рішення суду нижчої інстанції від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції українського бізнесмена в США. Остаточне рішення з цього питання залишається за Федеральним міністром юстиції Австрії. І одразу після засідання апеляційного суду прокуратура Відня затримала Д. Фірташа у зв'язку з новою його екстрадицію – ще і в Іспанію.

"Міністр юстиції Австрії має детально вивчити обидві справи – щодо запиту на екстрадицію в США і щодо європейського ордера на арешт з Іспанії", – пояснив Р. Ісінеггер.

На його думку, міністр юстиції може переконатися в політичній мотивації цих запитів, на підставі чого відмовити в задоволенні запитів США та Іспанії. Строки розгляду документів міністром юстиції не встановлені – таких прецедентів не було в австрійському правосудді, уточнив захисник Д. Фірташа.

За його словами, поки що адвокати вживають всіх можливих заходів, щоб оскаржити рішення апеляційного суду, взокрема подання апеляції до Верховного суду Австрії і в Європейський суд з прав людини.

Як повідомлялося, суд у Відні має визначитися з мірою запобіжного заходу для Д. Фірташа приблизно до 15:30 четверга, 23 лютого. Згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції щодо екстрадиції, а потім ще 30 днів для розгляду його у другій інстанції у разі подання апеляції.

Голова ради групи компаній Group DF Д. Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Бізнесмена звинуватили в тому, що він з допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США.

Глава Мін'юсту Австрії Вольфганг Брандштеттер після нового затримання Д. Фірташа заявив місцевим ЗМІ, що питання про його екстрадицію до США "як і раніше відкрите". За словами міністра, складність справи в одночасному подання запиту на екстрадицію українського бізнесмена ще і в Іспанію, у разі задоволення якого постане вибір, який з них задовольняти.

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