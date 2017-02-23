Події

10:30 23.02.2017

НАЗК перевірить участь Насірова в інавгураційних заходах нового президента США

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) перевірить поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа, повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

"6 лютого міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що проситиме антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію Трампа. Національне агентство отримало листа з проханням перевірити участь керівника ДФС у заходах, пов'язаних з інавгурацією президента США в січні цього року", - написала Н.Корчак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За її словами, в листі наголошується, що згідно з відкритою інформацією Президентського інавгураційного комітету США, подорож до Вашингтону та участь у церемонії проголошення клятви, могли коштувати одній особі від 25 тис. до 1 млн дол.

Як повідомлялося, 6 лютого 2017 року Глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що має намір звернутися до НАЗК і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням проаналізувати останні дії глави ДФС Р. Насірова, зокрема поїздку до США на інавгурацію.

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