Події

11:32 23.02.2017

В Україні 200 тис. держслужбовців - Нацагентство держслужби

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко заявляє, що в Україні на державній службі працюють близько 200 тис. осіб.

"Загалом державних службовців 200 202 людини", - сказав К. Ващенко під час засідання колегії Нацагентства держслужби в четвер.

Він зазначив, що йдеться про реальну кількість держслужбовців, адже за розкладом держорганів загальна кількість посад держслужби становить близько 235 тис. осіб.

При цьому держслужбовців категорії "А" (вища категорія) в Україні 695 осіб, категорії "Б" – 55 тис. 087 осіб і категорії "В" – 144 тис. 420 осіб.

Він зазначив, що цю цифра може бути уточнено, оскільки недержавні органи подали звіти про кількість держслужбовців, а деякі не завершили реорганізацію своєї структури.

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