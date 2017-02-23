В Україні 200 тис. держслужбовців - Нацагентство держслужби

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко заявляє, що в Україні на державній службі працюють близько 200 тис. осіб.

"Загалом державних службовців 200 202 людини", - сказав К. Ващенко під час засідання колегії Нацагентства держслужби в четвер.

Він зазначив, що йдеться про реальну кількість держслужбовців, адже за розкладом держорганів загальна кількість посад держслужби становить близько 235 тис. осіб.

При цьому держслужбовців категорії "А" (вища категорія) в Україні 695 осіб, категорії "Б" – 55 тис. 087 осіб і категорії "В" – 144 тис. 420 осіб.

Він зазначив, що цю цифра може бути уточнено, оскільки недержавні органи подали звіти про кількість держслужбовців, а деякі не завершили реорганізацію своєї структури.