На кордоні з Румунією у ПП "Порубне" мітингують прихильники зміни правил розмитнення автомобілів

На українсько-румунському кордоні в ПП "Порубне" (Чернівецька обл.) триває акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією, повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Станом на 12:00 сьогоднішнього дня лише на українсько-румунському кордоні власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжують перешкоджати руху автотранспорту, відбувається це в 7 км від ПП "Порубне"", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

О. Слободян зазначив, що блокування руху поблизу ПП "Ужгород" (Закарпатська обл.) на українсько-словацькому кордоні та ПП "Шегині" (Львівська область) на українсько-польському кордоні наразі знято. "На 12:00 автомобілі на цих напрямках можуть їхати без перешкод", - поінформував він.

Як повідомлялося, вдень 22 лютого кілька десятків власників автомобілів з іноземною реєстрацією влаштували акцію протесту біля пункту пропуску "Шегині" за зміну правил розмитнення іноземних автомобілів в Україні. Учасники акції кілька годин безперервно ходили пішохідним переходом у 50 метрах від пункту пропуску "Шегині", в результаті чого там утворилися черги. Близько 19:00 акція завершилася.