Южаніна спростувала інформацію про намір ініціювати відставку глави Мінфіну Данилюка

Керівник комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Ніна Южаніна не підтверджує, що ініціює відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Хотілося б, але ще неправда", - сказала Н.Южаніна журналістам у четвер у парламенті, відповідаючи на запитання, чи правда, що вона ініціює відставку міністра фінансів О.Данилюка.

У свою чергу лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак сказав журналістам у кулуарах парламенту, що після того, як О.Данилюк ліквідував податкову міліцію, необхідно робити "дуже великі висновки".

Він зазначив, що ходять різні чутки про подальшу долю О.Данилюка, але "він хоче почути пропозиції фракції ("БПП" - ІФ), яка висувала його на цю посаду".

Раніше в четвер, 23 лютого, Верховна Рада відхилила поправку №10 до проекту закону "Про оподаткування спадщини" (№0940), що передбачає усунення наявної невизначеності щодо легітимності роботи податкової міліції до створення фінансової поліції.

"Я прошу прийняти поправку. Ми не можемо ліквідувати податковий орган. Має бути спеціальна процедура, що передбачає передачу всіх справ від одного органу до іншого", - сказала Н.Южаніна під час розгляду цього питання в парламенті в четвер.

У свою чергу міністр фінансів О.Данилюк заявив, що відновлення правового статусу податкової міліції приведе до зволікання зі створенням Служби фінансових розслідувань.

"Вважаю, що податкова міліція - це репресивний орган, що тисне на бізнес і не скорочує кількості фінансових злочинів. Ця спадщина має залишитися в минулому. Відновлення повноважень податкової міліції приведе до зволікання зі створенням у країні нової Служби фінансових розслідувань", - сказав він.

У результаті за рішення про внесення поправки до зазначеного законопроекту проголосували 194 депутати, відповідно, поправку відхилено.

Як повідомлялося, під час проходження законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу для поліпшення інвестиційного клімату (закон №1797-VIII) наприкінці 2016 року у ВР припустилася технічної помилки під час зміни нумерації пунктів.

"Де-юре правовий статус податкової міліції зараз - "поза законом". Де-факто її не ліквідовано, працівників не звільнено, провадження не передано, продовжує свою діяльність", - описала ситуацію народний депутат Тетяна Острікова (фракція "Самопоміч").

Міністр фінансів О.Данилюк у такій ситуації закликав до якнайшвидшого ухвалення закону про створення фінансової поліції, про що йдеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.