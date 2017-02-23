Гройсман має намір зберегти "Турбоатом" під держконтролем і допускає продаж частини акцій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає проти повної приватизації ПАТ "Турбоатом" (Харків), але допускає продаж частини акцій з контрольного пакета у 75,224%, що належить державі.

"Є такі дуже важливі підприємства, як, наприклад, "Турбоатом", на якому ми виробляємо унікальну продукцію, і такі підприємства продавати повністю, я вважаю, недопустимо", - сказав прем'єр на брифінгу після наради з питань авіабудування на ПАТ "ФЕД" (Харків) у четвер.

"Але якщо ми під час публічного продажу часткового пакета акцій за контролю держави можемо залучити світових виробників такої самої продукції, я вважаю, що це абсолютно нормально", - додав В.Гройсман.

За його словами, в партнерстві зі світовими лідерами галузі "Турбоатом" отримає можливість вийти на глобальний ринок.

Глава уряду зазначив, що в Україні є 3,5 тис. підприємств державної форми власності, і держава є поганим менеджером.

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія постачань підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

У січні-вересні 2016 року підприємство скоротило чистий прибуток у 2,2 раза проти аналогічного періоду 2015 року - до 587,37 млн грн, його чистий дохід упав на 39,2% - до 1 млрд 263,4 млн грн.

Корпорація Glencore International AG спільно з групою DCH Олександра Ярославського заявила про плани брати участь у конкурсі з приватизації "Турбоатому" в разі його оголошення, про що повідомили президенту України Петру Порошенку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі 18 січня цього року.

Нині більше ніж 16% акцій "Турбоатому" володіють венчурні інвестфонди під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", пов'язаної з підприємцем Костянтином Григоришиним.