Продовження блокади на Донбасі загрожує зупиненням металургійних підприємств - Гройсман

Продовження блокади торгівлі на лінії розмежування на Донбасі в короткостроковій перспективі може призвести до зупинення українських металургійних підприємств, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"У короткостроковій перспективі це призведе до зупинення металургійних підприємств, тому що необхідного вугілля та інших компонентів для металургії навіть у зовнішніх країнах на сьогодні недостатньо для забезпечення потенціалу України", - сказав В.Гройсман на брифінгу в Харкові в четвер.

Він зазначив, що металургія відіграє суттєву роль в економіці країни і проблеми в галузі можуть призвести до серйозних соціально-економічних наслідків.

"Якщо зупиниться українська металургія, яка формує 12% ВВП та 20% валютної виручки в країні, це підірве курс національної валюти, в перспективі зупиниться комплекс, в якому працює близько 300 тис. людей. А це - і відрахування до місцевих бюджетів, і заробітна плата людей. Це може призвести до дуже сильних руйнівних наслідків", - сказав В.Гройсман.

Він наголосив, що в такому сценарії розвитку подій зацікавлені "вороги України, зокрема й зовнішні".

Прем'єр-міністр також наголосив, що готовий до діалогу з блокувальниками, щоб забезпечити контроль за транспортуванням товарів. "Я готовий до взаємодії та діалогу з тими, хто блокує для наведення ладу на перевезеннях товарів, але це має бути публічний якісний контроль, який громадськість має забезпечити. Я абсолютно готовий до конструктивної взаємодії та категорично проти будь-якої контрабанди", - сказав В.Гройсман.