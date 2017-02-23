ВР має намір запровадити штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду із зони АТО

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроект №5442 у першому читанні підтримали 235 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Законопроект передбачає штраф у розмірі 30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі порушення порядку в'їзду до району проведення АТО або виїзду з нього поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду. За здійснення таких порушень групою осіб або особою, яка вже підпадала під адміністративне стягнення за такі порушення, буде передбачено штраф у розмірі 50-70 неоподатковуваних мінімумів.

За умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення про заборону в'їзду в Україну проект закону передбачає штраф у розмірі 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Один неоподатковуваний мінімум становить 17 грн.

Водночас за такі порушення буде передбачено адміністративне затримання.

Законодавчою ініціативою пропонують також збільшити штрафи за адміністративні правопорушення під час перетину українського кордону.