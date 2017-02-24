Події

09:49 24.02.2017

Авдіївка після обстрілу знову залишилася без води

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє про зупинку водопостачання м. Авдіївка Донецької області після влучення снаряда в Донецьку фільтрувальну станцію під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

"Авдіївка. Пряме влучення снаряда в фільтрувальну станцію. Обладнання зупинено. Людей сховали в бомбосховище. Місто знову без води", - написав Г. Зубко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю вранці.

На його думку, обстріли пов'язані з підтвердженням ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС з Україною Палатою представників (нижньої палати) парламенту Нідерландів у четвер. "На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - написав Г. Зубко.

Як повідомлялося, пізно ввечері 30 січня у результаті обстрілу поблизу Авдіївки були пошкоджені повітряні ЛЕП. У результаті чого було припинено тепло - і водопостачання, також був відключений Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція. 1 лютого бойовики відкрили вогонь по бригадам енергетиків, які вийшли в район пошкодження ЛЕП, відновлювальні роботи неодноразово відкладалися. Кілька днів воду в місто подавали за графіком, повністю водопостачання було відновлено лише вдень 6 лютого.

Згодом, 18 лютого, під час обстрілу знову сталося пошкодження ЛЕП поблизу Авдіївки, що знову призвело до припинення електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. Водопостачання було відновлено до 21 лютого.

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