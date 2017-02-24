Продано 15 тис. квитків на Євробачення, більше половини купили українці

Майже 15 тис. квитків на конкурс Євробачення-2017 продано станом на ранок п'ятниці, повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Станом на 9.30 сьогоднішнього дня продано 14951 квиток до 52 країн світу, не лише Європи", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

В. Кириленко уточнив, що 52% квитків купили з України, 48% - жителі інших країн.

Між тим він наголосив, що команда організаторів з української сторони повністю сформована.

Віце-прем'єр нагадав, що офіційний старт продажу квитків розпочався 14 лютого 2017 року, перший купила переможниця Євробачення-2004 " співачка Руслана.

62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 відбудеться в Києві. У конкурсі візьмуть участь 43 країни. Головною ареною буде Міжнародний виставковий центр. Півфінали "Євробачення-2017" в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.