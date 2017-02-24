Події

13:26 24.02.2017

Група з 20 депутатів просить прем'єра перевірити "Нафтогаз України" і відсторонити його голову Коболєва

Група народних депутатів у складі окремих членів коаліційних фракцій "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка", звернулася до прем'єр-міністра з проханням терміново перевірити фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств і негайно відсторонити голову правління НАК Андрія Коболєва.

"Два тижні тому в прем'єр-міністра була нарада, і була протокольна стенограма про перевірку НАК, але, на жаль, вона зникла", - заявив один з ініціаторів, народний депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков на брифінгу у Верховній Раді в четвер.

Він також стверджує, що наразі блокується розслідування відкритих правоохоронними органами трьох кримінальних справ стосовно діяльності "Нафтогазу" і А. Коболєва.

Серед інших обвинувачень на адресу голови НАК і голови її дочірньої компанії "Укргазвидобування" Олега Прохоренка, які також озвучили позафракційні народні депутати Віталій Купрій, Михайло Головко і міжфракційне депутатське об'єднання "Депутатський контроль", - високі зарплати з ексклюзивним соціальним пакетом, збільшення тарифів на газ і нібито таємні переговори з "Газпромом".

Зокрема, А. Коболєву знову дорікнули в тому, що "Нафтогаз" відмовився від закупівлі газу в другому кварталі 2016 року і пізніше брав його на $30-40 дорожче (у розрахунку за кожні 1000 куб. м), оцінивши збитки від цього приблизно в 3 млрд грн.

Компанію "Укргазвидобування" депутати звинуватили в ухилянні від перевірок Державної аудиторської служби.

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