Суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні Фірташа у справі про екстрадицію до США

Земельний суд Відня у кримінальних справах відхилив вимогу прокуратури Відня затримати українського бізнесмена Дмитра Фірташа у рамках справи про його екстрадицію до США за запитом американської влади, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ознайомлене з ходом справи.

"Д.Фірташа звільнено без додаткових умов", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, напередодні суд звільнив бізнесмена під колишню заставу в EUR125 млн і зобов'язання залишатися в Австрії у справі про екстрадицію до Іспанії, проте його одразу ж затримали в справі про екстрадицію до США.

"Суд відмовив прокуратурі Відня в арешті Д.Фірташа (в "іспанській справі" - ІФ), оскільки відсутній ризик нез'явлення Д.Фірташа на вимогу суду. Суд зобов'язав Д.Фірташа регулярно відвідувати суд через певні проміжки часу", - зазначили захисники бізнесмена 23 лютого.

"Д.Фірташу заборонено покидати територію Австрії, він здав суду свій закордонний паспорт", - додали адвокати.

Пізніше вони повідомили, що з огляду на відхилення судом запиту Іспанії на затримання представник прокуратури Відня одразу ж після ухвалення такого судового рішення зажадав затримання бізнесмена в наявній справі про екстрадицію до США. "Дмитро Фірташ заперечує всі звинувачення проти нього, і ми упевнені, що його невинуватість буде доведено", - заявили адвокати.

Вони стверджують, що іспанське розслідування не лише стосується тих самих звинувачень, які були подані з боку влади США в Іллінойсі, а й було скероване іспанською владою за інструкцією прокуратури Чикаго. "Це все частина тієї самої історії - політичного переслідування Д.Фірташа", - зазначили адвокати.

Голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США.

Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення, а 21 лютого Вищий земельний суд Відня задовольнив її.

Одразу після засідання апеляційного суду 21 лютого 2017 року прокуратура Відня затримала Д.Фірташа на 48 годин у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд мав визначитися із запобіжним заходом.

Згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Д.Фірташа до Іспанії, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції у разі подання апеляції.

Як раніше уточнювали адвокати бізнесмена, застава у розмірі EUR125 млн у "американській" справі, як і раніше, існує, тоді як можливість виїзду з Австрії у Д.Фірташа була в період між рішенням суду першої інстанції від 30 квітня 2015 року про відмову в його екстрадиції в США і протилежним рішенням апеляційного суду, ухваленим 21 лютого 2017 року.

Остаточне рішення про екстрадицію має прийняти Федеральний міністр юстиції Австрії. На думку адвокатів, Д.Фірташ залишиться в столиці Австрії на термін від кількох до кільканадцяти місяців з огляду на відсутність у його справи прецедентів в австрійському правосудді.