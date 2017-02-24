Апакан закликає сторони на Донбасі припинити обстріли та відвести заборонене Мінськими угодами озброєння

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликає всі сторони на Донбасі припинити вогонь, зокрема не обстрілювати Донецьку фільтрувальну станцію, та відвести заборонене Мінськими угодами озброєння.

"…Артобстріл (Донецької) фільтрувальної станції демонструє повну зневагу до людського життя та широких інтересів цивільного населення. Сторони мають, як мінімум, негайно припинити вогонь, вивести зброю, заборонену Мінськими угодами, та звільнити цю критичну цивільну інфраструктуру", - наводить заяву Е.Апакана СММ ОБСЄ на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Він також висловив занепокоєння з огляду на те, що не можна виключити виникнення екологічної катастрофи в районі Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, Е.Апакан вказав на необхідність безумовного та безпечного доступу для спостерігачів СММ, зазначивши, що "сторони не змогли розмінувати цю ділянку, що унеможливлює підхід до станції".