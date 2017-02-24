Події

17:38 24.02.2017

Керівництво вирішило зупинити Донецьку фільтрувальну станцію та евакуювати персонал, водопостачання Авдіївки наразі не переривалося

Керівництво Донецької фільтрувальної станції (ДФС) ухвалило рішення про евакуацію персоналу та зупинку підприємства, повідомляє прес-група об'єднаного територіального управління "Донецьк".

"Дві доби ДФС перебувала в зоні найсильніших обстрілів із боку російсько-окупаційних військ. У таких умовах забезпечувати роботу ДФС неможливо, люди практично постійно перебувають у бомбосховищі. Керівництво компанії прийняло рішення про евакуацію персоналу і зупинку ДФС", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони в п'ятницю.

При цьому у відомстві з посиланням на місцеву військово-цивільну адміністрацію повідомляють, що міський резервуар Авдіївки заповнений, питна вода надходить населенню в штатному режимі. "У місцевому каналізаційному господарстві стежать за ситуацією на фільтрувальній станції, яка живить Авдіївку, і готові до будь-якого розвитку подій", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, внаслідок обстрілів об'єкти фільтрувальної станції були значно пошкоджені. "Боєприпаси потрапили в резервуар в склад хлору. Також зафіксовано два попадання в резервуари чистої води, снаряди впали біля адміністративно-побутового корпусу та будівлі фільтрів. Крім того, осколками посічена будівля фільтрів та пошкоджені віконні перекриття, пошкоджена покрівля будівлі фільтрів", - повідомляють у відомстві.

ДФС частково забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку та селище Верхньоторецьке, які перебувають під контролем ЗСУ. Також станція дає воду окупованим бойовиками Донецьку, Ясинуватій, селищам Василівка та Спартак.

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