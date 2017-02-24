"Укргазвидобування" занепокоєне відмовою Харківської облради в погодженні розробки газових родовищ на території регіону

ПАТ "Укргазвидобування" здивоване і занепокоєне відмовою Харківської обласної ради в погодженні розробки низки газових родовищ на території регіону, заявляють у прес-службі компанії.

"Держгеонадра" вже отримала заявку від "Укргазвидобування" на видачу нових спецдозволів для розробки родовищ. Однак 23 лютого на сесії Харківської облради компанії відмовили в клопотанні на отримання цих дозволів. Для нас цей інцидент є незрозумілим і викликав глибоку стурбованість, адже ми маємо багаторічний досвід плідної співпраці з Харківською облрадою", - наводить прес-служба слова директора управління "Шебелинкагазвидобування" Юрія Фесенка.

Як уточнили в прес-службі, йдеться про Мажарівську, Південно-Кобзівську, Північно-Орільську, Бритайську, Лозову площі та Красноградське родовище.

У компанії нагадали, що з 2018 року 5% ренти від видобутку газу буде спрямовано до місцевих бюджетів. В "Укргазвидобуванні" також нагадують, що минулого року компанія перерахувала 20 млн грн на розвиток інфраструктури Харківської області у рамках соціальної угоди.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.