Нацрада з телерадіомовлення перенесла розгляд заяви щодо продовження ліцензії "Радио Вести" в Києві на 3 березня

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перенесла на 3 березня розгляд заяви ТОВ "ТРК "Дивосвит" (Київ, мовить під логотипом "Радио Вести") щодо продовження ліцензії через блокування розгляду цієї заяви судовим рішенням.

Таке рішення регулятор ухвалив у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки рішенні суду не набирає чинності до моменту, коли його може бути оскаржено, я пропоную перервати розгляд справи щодо продовження терміну ліцензії", - повідомила під час засідання заступник голови Нацради Уляна Фещук.

Як повідомлялося, 16 лютого Нацрада перенесла розгляд заяви ТОВ "ТРК "Дивосвіт" щодо продовження ліцензії через блокування розгляду цієї заяви Франківським районним судом Львова.

15 лютого до Франківського районного суду міста Львова звернулася громадянка Надія Бондарева з позовом проти ТОВ "ТРК "Дивосвіт" щодо порушення її прав контентом радіостанції. Суд задовольнив її позовні вимоги та прийняв рішення заборонити Нацраді з телерадіомовлення розглядати продовження ліцензії цій ТРК до набуття чинності рішенням у цій справі.