Суд продовжить розглядати справу Єфремова 27 лютого

Старобільський районний суд Луганської області оголосив технічну перерву в розгляді справи за обвинуваченням голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді та інших злочинах, засідання продовжиться 27 лютого.

На засіданні в п'ятницю суд прийняв таке рішення для того, щоб О.Єфремов міг ознайомитися з матеріалами справи, які не було завчасно доставлено до суду.

Крім того, суд встановив порядок дослідження доказів. Спочатку вивчать письмові матеріали, потім допитуватимуть свідків і самого обвинувачуваного.

О.Єфремов брав участь у засіданні, сидячи поряд зі своїми адвокатами, оскільки 9 лютого суд ухвалив звільнити його з камери в залі суду на час проведення засідань.