СБУ має намір поспілкуватися з Савченко щодо її поїздки до окупованого Донецька і перевірить інформацію Ричкової

Служба безпеки України має намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет відвідування нею українських військовополонених в окупованому Донецьку, а також перевірити інформацію, озвучену народним депутатом Тетяною Ричковою, про те, що Н.Савченко начебто підбурювала діючих українських військовослужбовців до повалення влади в Україні.

"Спеціально за народними депутатами ми не стежимо, але, отримавши інформацію від народного депутата Т.Ричкової, ми обов'язково перевірятимемо ці дані, навіть не чекаючи офіційного звернення пані Ричкової", - сказав керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

При цьому він наголосив: "Це надто серйозні звинувачення, щоб їх ігнорувати".

У цьому контексті О.Ткачук наголосив, що глава СБУ Василь Грицак уже дав доручення військовій контррозвідці провести відповідну роботу, опитати військовослужбовців, про яких говорила депутат Т.Ричкова. "Відповідно за результатами цієї перевірки ми інформуватимемо громадськість", - додав він.

При цьому він наголосив, що наразі кримінальне провадження у зв'язку з появою інформації не зареєстроване, відбувається лише попередня перевірка.

Керівник апарату СБУ додав, що якщо з’являться підстави для відкриття провадження, то це буде зроблено.

Відповідаючи на запитання, чи відомо СБУ про те, що Н.Савченко їздила до Донецька разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном для того, щоб відвідати українських військовополонених, О.Ткачук зазначив, що це "окрема ситуація, яку також перевірятимуть".

"Ми цю інформацію також перевірятимемо, це не перша дія, яку пані Савченко робить разом із Рубаном", - сказав представник СБУ.

О.Ткачук зазначив, що Н.Савченко не зобов'язана інформувати про свої пересування як народний депутат, "але, напевно, нам усім треба пам'ятати, яким чином Савченко потрапила спочатку в полон, а потім до Російської Федерації. А тепер відвідування окупованих територій викликає певний подив".

У цьому контексті він відзначив доцільність того, щоб Н.Савченко розповіла працівникам СБУ про те, з якою метою вона відвідує окуповані території. "Я думаю, що обов'язково наші співробітники зроблять це, щоб вона якимсь чином пояснила свої дії, якщо вона цього захоче", - зазначив О.Ткачук.

У свою чергу радник глави МВС України Зорян Шкіряк на своїй сторінці в соцмережі Facebook висловив переконання, що стосовно Н.Савченко є всі підстави відкривати кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). "Сподіваюсь на швидку і адекватну реакцію ГПУ та СБУ. Особисто отримав підтвердження слів Тетяни Ричкової від своїх побратимів-десантників із передової", - зазначив З.Шкіряк.

Раніше в п'ятницю, 24 лютого, народний депутат України фракції "Блок Петра Порошенка" Т.Ричкова повідомила, що Н.Савченко підбурювала військовослужбовців до повалення влади в Україні, і закликала Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії нардепа.

Пізніше цього самого дня представник так званого міноборони "ДНР" повідомив, що Н.Савченко в п'ятницю прибула до Донецька, де має намір зустрітися з українськими військовополоненими.