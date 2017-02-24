НБУ дозволив фізичним особам розміщувати закордонну виручку на іноземних рахунках без індивідуальної ліцензії

Національний банк України (НБУ) дозволив фізичним особам розміщувати отриману за кордоном валютну виручку на іноземних рахунках без індивідуальної ліцензії центробанку, повідомляється на веб-сайті НБУ.

Відповідні зміни до умов ліцензування операцій фізичних осіб щодо розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межі України затверджено постановою правління НБУ №14 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ" від 23 лютого 2017 року.

Зміни набувають чинності з 25 лютого 2017 року.

Індивідуальна ліцензія також не знадобиться для інвестування/реінвестування таких коштів за межами України, зокрема для торгівлі фінансовими інструментами на іноземних біржах та інших операцій.

Серед можливих зарубіжних доходів може бути заробітна плата, пенсія, дивіденди, спадок.

Водночас Нацбанк наголошує, що можливість проведення низки операцій щодо розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України без індивідуальних ліцензій НБУ не звільняє фізичних осіб від обов'язку декларувати доходи та сплачувати податки з них в Україні відповідно до національного законодавства.

Крім того, під час здійснення переказу коштів з України з метою їх інвестування або розміщення на закордонних рахунках фізичні особи, як і раніше, повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ.

"Це є вимогою декрету Кабінету Міністрів від 19 лютого 1993 року №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", яка спрямована на запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни", - пояснює Нацбанк.

За даними НБУ, подальша лібералізація валютних операцій фізичних осіб, які наразі потребують ліцензування, здійснюватиметься відповідно до концепції нового валютного регулювання та на підставі нового закону "Про валюту". Відповідний законопроект Нацбанк нині розробляє спільно із залученими Європейською Комісією експертами.